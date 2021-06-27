Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева завершила карьеру в сборной России

ТАСС, 27 июня. Российская волейболистка Татьяна Кошелева приняла решение завершить карьеру в национальной команде перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом она сообщила в Instagram.

"Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться", - заявила 32-летняя Кошелева.

Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.