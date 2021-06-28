Мартинес: сборной Бельгии пришлось показать характер, чтобы пройти дальше

ТАСС, 28 июня. Сборная Бельгии сумела показать характер в игре с португальцами, что помогло команде выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Такое мнение выразил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Мы продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались, когда это было необходимо, - сказал Мартинес. - Мы забили очень хороший гол, а затем во втором тайме, как и следовало ожидать, инициативой завладели португальцы. Мы должны были показать невероятный характер, все было завязано на том, чтобы быть тактически дисциплинированными и дальновидными. Если бы мы лучше использовали последние передачи и свое владение мячом, мы, вероятно, с радостью воспользовались бы рискованными действиями португальцев".

В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Италии, которая днем ранее обыграла в дополнительное время сборную Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.