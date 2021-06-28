Сантуш: cборная Португалии была уверена, что вновь выйдет в финал Евро

ТАСС, 28 июня. Футболисты сборной Португалии до матча с бельгийцами были уверены, что смогут дойти до финала и защитить титул чемпионов Европы. Об этом заявил главный тренер команды Фернанду Сантуш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла португальцев в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

"Некоторые игроки плакали в раздевалке, они отдали все силы. У бельгийцев было шесть ударов и они забили, у нас - 29, но дважды мы попали в штангу, - сказал Сантуш. - Поражение есть поражение. Мы верили и были убеждены, что способны вновь дойти до финала и победить".

В четвертьфинале бельгийцы встретятся со сборной Италии, которая днем ранее обыграла в дополнительное время команду Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.