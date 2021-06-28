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Евро-2020

Сантуш: cборная Португалии была уверена, что вновь выйдет в финал Евро

Главный тренер португальской команды рассказал, что игроки плакали в раздевалке после поражения от бельгийцев
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш EPA-EFE/Jose Manuel Vidal
Описание
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш
© EPA-EFE/Jose Manuel Vidal

ТАСС, 28 июня. Футболисты сборной Португалии до матча с бельгийцами были уверены, что смогут дойти до финала и защитить титул чемпионов Европы. Об этом заявил главный тренер команды Фернанду Сантуш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В воскресенье сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла португальцев в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

"Некоторые игроки плакали в раздевалке, они отдали все силы. У бельгийцев было шесть ударов и они забили, у нас - 29, но дважды мы попали в штангу, - сказал Сантуш. - Поражение есть поражение. Мы верили и были убеждены, что способны вновь дойти до финала и победить".

В четвертьфинале бельгийцы встретятся со сборной Италии, которая днем ранее обыграла в дополнительное время команду Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

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