В Российской премьер-лиге не обсуждали вопрос о переносе Суперкубка России из Калининграда

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) пока не обсуждала вопрос о переносе матча за Суперкубок России по футболу из Калининграда в другой город. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор Калининградской области принял решение провести матч за Суперкубок между чемпионом России санкт-петербургским "Зенитом" и обладателем кубка страны московским "Локомотивом" без зрителей. Встреча запланирована на 17 июля в Калининграде.

"Пока такой вопрос не обсуждался", - сказал Зеленов.