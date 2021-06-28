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Футбол в России

В Российской премьер-лиге не обсуждали вопрос о переносе Суперкубка России из Калининграда

Встреча между чемпионом России петербургским "Зенитом" и обладателем кубка страны московским "Локомотивом" запланирована на 17 июля
Трофей, вручаемый за победу в Суперкубке России по футболу Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Трофей, вручаемый за победу в Суперкубке России по футболу
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) пока не обсуждала вопрос о переносе матча за Суперкубок России по футболу из Калининграда в другой город. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор Калининградской области принял решение провести матч за Суперкубок между чемпионом России санкт-петербургским "Зенитом" и обладателем кубка страны московским "Локомотивом" без зрителей. Встреча запланирована на 17 июля в Калининграде.

"Пока такой вопрос не обсуждался", - сказал Зеленов.

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