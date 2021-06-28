Терюшков: "Арена-Химки" в случае необходимости готова принять матч за Суперкубок России

ТАСС, 28 июня. "Арена-Химки" готова провести матч за Суперкубок России по футболу в случае его переноса из Калининграда. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Ситуация с возможным переносом матча возникла из-за того, что власти Калининградской области могут не разрешить допуск зрителей на трибуны в связи с эпидемиологической обстановкой.

"Пока такой вопрос мы не рассматривали, - заявил Терюшков. - У нас действуют точно такие же ограничения. В теории мы готовы [провести матч], Московская область всегда готова на большие проекты, мы умеем их организовывать и понимаем, как их делать. Единственный вопрос - обеспечение допуска зрителей на арену".

Матч за Суперкубок России по футболу должен пройти 17 июля в Калининграде. Действующим обладателем трофея является "Зенит".