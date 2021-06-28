Сборная Испании пропустила курьезный автогол в матче с хорватами на Евро

ТАСС, 28 июня. Футболисты сборной Испании отправили мяч в свои ворота в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Хорватии.

Футболист испанской команды Педри на 20-й минуте из-за пределов штрафной отдал пас вратарю. Унаи Симон не сумел обработать мяч, после чего он залетел в ворота.

Встреча проходит в Копенгагене, идет первый тайм. Счет 1:0 в пользу хорватов.

Этот автогол стал девятым на турнире. За все предыдущие чемпионаты Европы в сумме было забито столько же мячей в свои ворота. Французский футболист Мишель Платини за один чемпионат Европы в 1984 году забил столько же голов в ворота соперников, он является лучшим бомбардиром отдельно взятого европейского первенства.