Российский вратарь Митрюшкин подписал контракт с дрезденским "Динамо"

ТАСС, 28 июня. Российский вратарь Антон Митрюшкин подписал контракт с дрезденским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба германской команды.

Соглашение рассчитано на один сезон.

В октябре 2020 года вратарь подписал контракт с "Фортуной" из Дюссельдорфа до конца сезона-2020/21. 25-летний игрок не провел за команду ни одного официального матча. В конце мая Митрюшкин покинул клуб.

В сезоне-2020/21 "Динамо" выступало в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии, где заняло первое место в турнирной таблице, набрав 75 очков в 38 турах. Команда начнет следующий сезон во второй бундеслиге.

Митрюшкину 25 лет, с 2016 года он выступал в швейцарском "Сьоне", куда перешел из московского "Спартака". На его счету 66 матчей в чемпионате Швейцарии и три игры в чемпионате России. Он является чемпионом Европы 2013 года в составе юношеской сборной России.