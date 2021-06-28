Премьер-министр Испании поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал Евро

МАДРИД, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил сборную своей страны с победой в матче против команды Хорватии и выходом в четвертьфинал чемпионата Европы. Сообщение главы правительства опубликовано на его официальной странице в Twitter.
"Мы уже в четвертьфинале Евро-2020! Потрясающий матч провела сегодня сборная Испании против Хорватии. Поздравляю всю команду и желаю ей победить в следующей игре в пятницу", - написал политик.
Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В составе сборной Испании голы забили Пабло Сарабия (38-я минута), Сесар Аспиликуэта (57) и Ферран Торрес (77). В ворота Унаи Симона мячи отправили Педри (20, автогол), Мирослав Оршич (85) и Марио Пашалич (90+2). В дополнительное время отличились Альваро Мората (100) и Микель Оярсабаль (103). Матч стал самым результативным на текущем турнире.
В четвертьфинале в Санкт-Петербурге 2 июля испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который пройдет позднее в понедельник. В пятницу в Мюнхене в рамках 1/4 финала сыграют бельгийцы и итальянцы, а в субботу чехи встретятся с датчанами в Баку. Участники еще одного четвертьфинального матча, который состоится 3 июля в Риме, определятся по итогам встреч Англия - Германия (29 июня, Лондон) и Швеция - Украина (29 июня, Глазго).