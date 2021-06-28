Премьер-министр Испании поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал Евро

МАДРИД, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил сборную своей страны с победой в матче против команды Хорватии и выходом в четвертьфинал чемпионата Европы. Сообщение главы правительства опубликовано на его официальной странице в Twitter.

"Мы уже в четвертьфинале Евро-2020! Потрясающий матч провела сегодня сборная Испании против Хорватии. Поздравляю всю команду и желаю ей победить в следующей игре в пятницу", - написал политик.