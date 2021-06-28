Модрич: испанцы заслужили победу в матче Евро против хорватов

В понедельник испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3 и вышли в четвертьфинал турнира.

"Мы повели в счете после случайного гола. После этого испанцы были лучше, по крайней мере первые 60 минут. Мы оборонялись слишком глубоко и позволяли им играть. Когда мы больше атаковали, мы играли лучше и создавали больше моментов, это и позволило нам в итоге сравнять счет", - отметил Модрич.

"В начале дополнительного времени мы были близки к тому, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, но не реализовали два хороших момента. Затем ход встречи изменился, и у нас уже не было сил, чтобы вернуться в игру", - продолжил полузащитник мадридского "Реала".

Нападающий Мирослав Оршич вышел на поле по ходу второго тайма и забил второй мяч сборной Хорватии. "Во-первых, я хотел бы поблагодарить болельщиков - было приятно играть перед ними. Мы боролись до самого конца, но испанцы реализовали почти все свои моменты и заслуженно выиграли", - сказал Оршич.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который завершится позднее в понедельник. Матч 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. Чемпионат Европы завершится 11 июля.