Далич: отсутствие Ловрена и Перишича в матче Евро с испанцами сказалось на игре хорватов

В понедельник испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3 и вышли в четвертьфинал турнира. Ловрен пропустил матч из-за перебора желтых карточек, у Перишича за два дня до игры был обнаружен коронавирус.

ТАСС, 28 июня. Отсутствие защитника петербургского "Зенита" Деяна Ловрена и полузащитника миланского "Интера" Ивана Перишича сказалось на игре сборной Хорватии в матче чемпионата Европы по футболу против испанцев. Такое мнение высказал главный тренер хорватской команды Златко Далич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Мы играли хорошо, мы сделали все что могли, сравняли счет, имели некоторые шансы, но в итоге не смогли выиграть. Наша цель была выйти в плей-офф, мы это сделали, но потом столкнулись с действительно сильной Испанией", - сказал Далич.

"Отсутствие даже одного ключевого игрока было бы большой потерей, а нам не хватало двух - Ловрена и Перишича. Мы приложили все усилия, чтобы добиться большего результата, и нам это почти удалось", - добавил он.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который завершится позднее в понедельник. Встреча 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.