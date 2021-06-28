Посвященная доктору медицинских и психологических наук Гиссену книга выйдет в сентябре

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Книга, посвященная деятельности заслуженного мастера спорта СССР, серебряного призера Олимпиады-1952 в академической гребле, доктора медицинских и психологических наук Леонида Гиссена должна выйти в свет в сентябре. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, посвященной 90-летию со дня рождения Гиссена.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил важность трудов создателя советской школы психологии. "Чрезвычайно важно знать атмосферу тех лет, харизму тех людей, который работали во славу родины, из-за своей любви к спорту. Мне посчастливилось учиться по его [Гиссена] учебникам. Диссертация, которую я писал, была на стыке медицины и психологии", - сказал он.

Рабочее название книги, автором которой является сын Леонида Гиссена заслуженный художник РФ Петр Гиссен, - "Борьба за скорость". Она должна выйти в свет в сентябре.

В пресс-конференции также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который назвал Гиссена своим учителем. "То, что я узнал, общаясь с ним, с точки зрения спортивной психологии, общения со спортсменами, опережало свое время на много лет", - сказал он.

Также в мероприятии приняли участие заслуженный тренер СССР Леонид Драчевский и заслуженный тренер России, доктор педагогических наук Анна Скородумова.