Энрике: футболисты сборной Испании готовы к таким матчам, как с хорватами

В понедельник испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3.

ТАСС, 28 июня. Сборная Испании подготовлена к таким матчам, как встреча 1/8 финала чемпионата Европы против хорватов. Такое мнение высказал главный тренер испанской команды Луис Энрике, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Я готов к подобным играм, уверен, если у нас будет еще одна такая же, то моя команда справится. Я подготовил сборную к таким играм. Концовка матча получилось очень красивой - я рад, что у нас был второй шанс на победу", - сказал Энрике.

"Унаи Симон показал, что футбол состоит из ошибок, его ответ на ошибку- отличные сейвы. Он показал, почему мы ему доверяем", - добавил он.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который завершится позднее в понедельник. Встреча 1/4 финала с участием подопечных Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.