Сборная Франции проиграла команде Швейцарии в серии пенальти в матче 1/8 финала Евро

Первая на текущем турнире серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу швейцарцев. Единственным футболистом, который не смог реализовать 11-метровый, стал бивший последним француз Килиан Мбаппе. Его удар отразил вратарь швейцарской команды Ян Зоммер.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе швейцарской команды забили Харис Сеферович (15-я и 81-я минуты) и Марио Гавранович (90). У действующих чемпионов мира отличились Карим Бензема (57, 59) и Поль Погба (75). В дополнительное время команды не смогли поразить ворота.

БУХАРЕСТ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Франции в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Бухаресте.

На 55-й минуте защитник швейцарской сборной Рикардо Родригес не сумел реализовать пенальти. По ходу матчей турнира всего было пробито 15 одиннадцатиметровых ударов, из которых футболисты не смогли реализовать семь. Уго Льорис стал первым французским голкипером, который сумел отразить пенальти в матче чемпионата Европы или мира с 2004 года, тогда в игре против англичан (2:1) 11-метровый парировал Фабьен Бартез.

Команды во второй раз встретились на чемпионатах Европы, в 2004 году на турнире в Португалии сборная Франции победила со счетом 3:1. Французы впервые за восемь матчей проиграли швейцарцам, прервав серию из трех побед и четырех ничьих.

Бензема забил за турнир четыре мяча, он делит второе место в списке бомбардиров с чехом Патриком Шиком. Первое место занимает португалец Криштиану Роналду, чья сборная ранее покинула турнир, уступив бельгийцам в матче 1/8 финала со счетом 0:1. Французский нападающий сравнялся с Зинедином Зиданом по количеству голов за национальную сборную (31).

Путь к плей-офф

На групповой стадии подопечные Дидье Дешама победили немцев (1:0), сыграли вничью с венграми (1:1) и португальцами (2:2) и вышли в плей-офф с первого места. Сборная Франции дважды побеждала на чемпионатах Европы (1984, 2000), также в активе команды серебряные (2016) и бронзовые (1996) медали турнира. Французы являются действующими чемпионом мира.

Швейцарцы на групповом этапе оказались сильнее сборной Турции (3:1), разошлись миром с валлийцами (1:1) и крупно уступили итальянцам (0:3). Команда стала третьей в квартете. Швейцарцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. На этой стадии сборная Швейцарии сыграет с командой Испании, которая ранее в понедельник в дополнительное время со счетом 5:3 обыграла хорватов. Матч 1/4 финала пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге. В тот же день в Мюнхене сыграют бельгийцы и итальянцы, а 3 июля чехи встретятся с датчанами в Баку.

Участники четвертьфинального матча в Риме, который пройдет 3 июля, определятся по итогам встреч Англия - Германия (29 июня, Лондон) и Швеция - Украина (29 июня, Глазго).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

