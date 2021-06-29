Беттмэн: у НХЛ есть опасения по поводу целесообразности отпускать игроков на Олимпиаду

"У нас есть серьезные опасения по поводу целесообразности" поехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине", - сказал Беттмэн.

ТАСС, 29 июня. Национальная хоккейная лига (НХЛ) имеет серьезные опасения по поводу целесообразности участия своих игроков в Олимпийских играх 2022 года. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, комментарий которого на своей странице в Twitter приводит журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.