Беттмэн: у НХЛ есть опасения по поводу целесообразности отпускать игроков на Олимпиаду

ТАСС, 29 июня. Национальная хоккейная лига (НХЛ) имеет серьезные опасения по поводу целесообразности участия своих игроков в Олимпийских играх 2022 года. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, комментарий которого на своей странице в Twitter приводит журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.
"У нас есть серьезные опасения по поводу целесообразности" поехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине", - сказал Беттмэн.
NHL Commissioner Gary Bettman and Deputy Commissioner Bill Daly both said the League has concerns about if it's sensible to go to the 2022 Olympics. They negotiated in good faith with the NHLPA to go if all agreements were in place and that remains. But time is running short.— Dan Rosen (@drosennhl) June 28, 2021
В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).
Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.
Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.