Утвержден список российских легкоатлетов, претендующих на участие в Олимпиаде

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердила список спортсменов, претендующих на участие в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Рабочая группа, которую я возглавляю, утвердила накануне список спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх, с некоторыми поправками, - сказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. - Дело в том, что не все спортсмены, соответствующие критериям совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и имеющие олимпийский норматив, получили нейтральный статус. У нас еще есть немного времени до того момента, пока Олимпийский комитет России утвердит заявку наших спортсменов".

По информации, полученной ТАСС от источника, в рекомендованный рабочей группе список вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко и Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), а также Валерий Пронкин (метание молота). Если чемпион России 2021 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов получит нейтральный статус, то будет также рекомендован рабочей группе для включения в олимпийский состав. Пресс-служба ВФЛА этот список официально не подтверждает, ссылаясь на Кодекс этики федерации.

Привалова сообщила ТАСС, что в воскресенье ВФЛА отправила в World Athletics письмо с просьбой еще раз рассмотреть заявку Моргунова.

По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.