Берти Фогтс уверен, что сборная Германии выиграет Евро в случае победы в 1/8 финала

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. У сборной Германии по футболу есть отличные шансы выиграть чемпионат Европы, если она обыграет команду Англии в матче 1/8 финала. Такое мнение высказал бывший футболист и главный тренер сборной ФРГ Берти Фогтс в опубликованной во вторник статье для новостного портала T-online.

Матч 1/8 финала между сборными Англии и Германии состоится 29 июня в Лондоне и начнется в 19:00 мск. По итогам группового этапа сборная Германии набрала четыре очка и заняла второе место в группе F.

"Теперь у главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва есть уникальный шанс создать шумиху вокруг команды. Я уверен: если мы победим сборную Англии, то титул чемпионов Европы у нас в кармане. И я нам всем этого желаю", - написал 74-летний Фогтс.

При этом специалист добавил, что не видит в предстоящем матче явного фаворита и расценивает шансы команд как равные. "Но наше преимущество заключается в том, что история явно на нашей стороне и оказывает влияние на текущие события. Я имею в виду, что англичане находятся под большим давлением, чем мы. И чем дольше на табло будет сохраняться нулевая ничья, тем больше шансов, что Германия выиграет", - отметил бывший главный тренер сборной ФРГ.

Берти Фогтс в составе сборной ФРГ выиграл чемпионат Европы 1972 года и чемпионат мира 1974 года, а также чемпионат Европы 1996 года, но уже будучи тренером.

27 июня немецкий полузащитник Робин Госенс, комментарий которого привело агентство ДПА, сообщил о том, что футболисты сборной Германии поставили себе цель дойти до финала чемпионата Европы. По его словам, сборная Германии сделает все, чтобы повторить достижение 1996 года, когда немцы на стадионе "Уэмбли" в Лондоне стали чемпионами Европы.