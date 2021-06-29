Всероссийская федерация легкой атлетики выбрала 10 спортсменов для участия в Олимпиаде

ТАСС, 29 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) представила список из десяти спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В список вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. На данный момент нейтральный статус имеют 123 российских легкоатлета. При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры в Токио, смогут выступить не более десяти российских спортсменов.

Для определения критериев отбора легкоатлетов на Олимпиаду была создана рабочая группа во главе с временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Ириной Приваловой. В состав также вошли члены президиума, не имеющие конфликта интересов, старшие тренеры по дисциплинам, главный тренер и приглашенный юрист. Рабочая группа уже заседала в мае, однако утвердить критерии отбора для десяти легкоатлетов не смогла по причине наличия конфликта интересов у нескольких членов президиума, которые имели родственные связи или тренировали спортсменов, претендующих на попадание в десятку.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.