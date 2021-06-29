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Летние олимпийские виды спорта

Ростовскому стадиону "Труд" присвоено имя олимпийского чемпиона легкоатлета Литвинова

В феврале другому стадиону в Ростове-на-Дону было присвоено имя Виктора Понедельника
Сергей Литвинов,1988 год Валерий Зуфаров, Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Сергей Литвинов,1988 год
© Валерий Зуфаров, Игорь Уткин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился присвоить стадиону "Труд" в Ростове-на-Дону имя олимпийского чемпиона 1988 года Сергея Литвинова, воспитанника местной легкоатлетической школы. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В феврале губернатор Ростовской области также подписывал распоряжение о присвоении имени советского спортсмена ростовскому стадиону. Стадион "Олимп" в Ростове-на-Дону стал именоваться "Олимп" имени Виктора Понедельника" в честь чемпиона Европы 1960 года по футболу.

"Ростовскому стадиону "Труд" присвоено имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова. Соответствующее распоряжение подписал донской губернатор Василий Голубев. С предложением присвоить стадиону "Труд" имя знаменитого воспитанника ростовской легкоатлетической школы Сергея Литвинова выступили многие заслуженные донские спортсмены, тренеры, представители Федерации легкой атлетики Ростовской области", - говорится в сообщении.

Литвинов - заслуженный мастер спорта СССР и чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в метании молота. В разное время на ростовском стадионе "Труд" тренировались легендарные спортсмены-олимпийцы. В их числе не только Литвинов, но и чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве в беге на 100 м Людмила Кондратьева. Не раз на футбольное поле донского стадиона выходил автор "золотого" гола сборной СССР в финале Кубка Европы - 1960 Виктор Понедельник.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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