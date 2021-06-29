ТАСС, 29 июня. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова получила травму на сборах в Новогорске. Об этом 17-летняя спортсменка написала в Instagram.

"К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке, - написала Щербакова. - Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лед".

Как сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина, Щербакова занималась на сборе с первого дня, спортсменка продолжает свою подготовку.

Щербакова - чемпионка мира (2021), серебряный призер чемпионата Европы (2020), серебряный призер финала серии Гран-при (2019) и трехкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021).