Налоговое управление Испании требует от "Реала" удержать €1,4 млн из зарплаты Анчелотти

ТАСС, 29 июня. Налоговое управление Испании потребовало от руководства футбольного клуба "Реал" удержать €1,4 млн из зарплаты главного тренера Карло Анчелотти с целью погашения задолженности. Об этом сообщает издание El Mundo.

Налоговое управление направило клубу распоряжение о погашении налоговой задолженности тренера в размере €1,4 млн и €23 тыс. в качестве пени за просрочку платежа. Орган требует, чтобы "Реал" удержал задолженность из зарплаты нового тренера Анчелотти.

Также Инструкционный суд №35 Мадрида предъявил тренеру обвинение в налоговом правонарушении и требует дать показания 23 июля. Прокуратура подозревает его в совершении двух налоговых преступлений во время пребывания на посту тренера клуба с 2013 по 2015 год. Анчелотти заплатил 10% налога, а не 45%, требуемых испанскими налоговыми правилами.

Анчелотти был назначен главным тренером "Реала" 1 июня. Он уже работал в "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавлял английский "Эвертон". Также он работал в итальянских "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Наполи", английском "Челси", французском ПСЖ и германской "Баварии", на его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.