Хомуха: "Зениту" не стоит увольнять Семака из-за неудач в еврокубках

ТАСС, 29 июня. Футбольному клубу "Зенит" не стоит увольнять главного тренера Сергея Семака из-за неудач в еврокубках. Такое мнение в интервью изданию "Газета.Ru" высказал бывший игрок санкт-петербургской команды Дмитрий Хомуха.

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщил о том, что "Зенит" предложил контракт действующему главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу. Он помог швейцарцам выйти в 1/4 финала чемпионата Европы.

"Я так понимаю, что руководство "Зенита" исходит из того, что команда неубедительно выглядела в еврокубках в прошлом сезоне, и поэтому Петковичу было сделано такое предложение (если оно действительно было сделано). Но три года подряд становиться чемпионами и убирать человека, который команду к этому достижению привел, на мой взгляд, не совсем правильно. Если Петкович придет на место Семака, то неизбежно произойдут и изменения в составе. Если будет поставлена задача успешно выступить в Лиге чемпионов, необходимо качественное усиление команды, и позиция тренера будет в этом вопросе однозначной".

Семаку 45 лет, он возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под руководством российского специалиста Зенит трижды подряд выиграл чемпионат России (2019, 2020, 2021), по одному разу Кубок и Суперкубок России (2020).