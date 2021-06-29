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Футбол в России

Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов

Горлов скончался на 69-м году жизни
Виктор Горлов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Виктор Горлов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича", - говорится в сообщении.

Горлов родился 24 мая 1953 года в селе Александровка Алтайского края, окончил Барнаульский педагогический институт по специальности педагог. Работал журналистом, возглавлял отделы спорта газет "Комсомольская правда", "Известия", "Труд". Также он был первым президентом Ассоциации мини-футбола СССР и футзала СССР. Организатор первого в СССР коммерческого футбольного турнира "Честь марки" и всесоюзного клуба болельщиков "Гол!".

ДФЛ была основана в 1993 году. Главной целью лиги является развитие и популяризация детского футбола в России.

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