ТАСС, 29 июня. Президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Умер президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича", - говорится в сообщении.

Горлов родился 24 мая 1953 года в селе Александровка Алтайского края, окончил Барнаульский педагогический институт по специальности педагог. Работал журналистом, возглавлял отделы спорта газет "Комсомольская правда", "Известия", "Труд". Также он был первым президентом Ассоциации мини-футбола СССР и футзала СССР. Организатор первого в СССР коммерческого футбольного турнира "Честь марки" и всесоюзного клуба болельщиков "Гол!".

ДФЛ была основана в 1993 году. Главной целью лиги является развитие и популяризация детского футбола в России.