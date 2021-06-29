Этап серии Гран-при по фигурному катанию в олимпийском сезоне пройдет в Сочи

Ранее российский этап серии традиционно проводился в Москве.

В женском катании в Сочи выступят Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, еще одна россиянка будет определена позднее. У мужчин программы представят Михаил Коляда, Евгений Семененко, третий участник также определится позднее. В соревнованиях танцевальных дуэтов примут участие Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. В парном катании на лед выйдут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В список участников соревнований среди спортивных пар и танцевальных дуэтов позднее также будут добавлены другие российские фигуристы.

Заключительный этап пройдет с 26 по 28 ноября.