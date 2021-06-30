Боксерская промоутерская компания Triller может подать в суд на Майка Тайсона

В письме Кавано утверждает, что компания пошла на серьезный риск, согласившись организовать бой в период пандемии, а также призывает Тайсона урегулировать конфликт мирным путем.

ТАСС, 30 июня. Промоутерская компания Triller может подать в суд на американского боксера Майка Тайсона после его отказа проводить выставочный бой с Эвандером Холифилдом. Об этом говорится в письме генерального директора Triller Райана Кавано Тайсону, которое в своем Twitter опубликовал журналист издания The Athletic Майк Коппингер.

"Каждый раз, когда мы пытались связаться с Вашей командой и обсудить финансирование, мы получали отказ говорить или сталкивались с невыполнимыми требованиями. Triller потратила более $30 млн на Ваш бой с Роем Джонсом - младшим в прошлом году, мало кто смог бы пойти на такой риск, особенно, в период пандемии. У компании есть все права на бой с Холифилдом, организация которого в такой сложный период также является очень рискованным делом. Я надеюсь, что мы сможем урегулировать конфликт без вмешательства посредников и придем к общему решению", - говорится в письме.

Выставочный бой между Тайсоном и Холифилдом планировалось провести 29 мая, однако в марте Тайсон отказался от поединка. Причиной отказа менеджер Холифилда Крис Лоуренс называл невыполнимые требования команды Тайсона.

Тайсону 55 лет, в своей профессиональной карьере он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Тайсон в ноябре прошлого года провел выставочный восьмираундовый поединок против Роя Джонса, который завершился вничью.