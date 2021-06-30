Министерство спорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Красноярском крае

ТАСС, 30 июня. Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, правительство Красноярского края и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Мы с партнерами по соглашению намерены сделать футбол более доступным и популярным в каждом уголке края - от Норильска до Шушенского, - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Для этого в регионе будут открыты восемь новых отделений футбола, учреждены стипендии и премии для лучших детских тренеров и ветеранов спорта, подготовлены квалифицированные тренеры и судьи. В рамках курса на развитие устойчивой системы профессионального футбола будут созданы условия для повышения в классе команды "Енисей" и для появления в регионе двух новых профессиональных команд уровня ПФЛ [Олимп - Профессиональной футбольной лиги]". Матыцин добавил, что в Красноярске и других населенных пунктах края будут построены пять полноразмерных полей, 14 мини-футбольных площадок, малоформатный манеж, а на стадионе "Металлург" будет заменено покрытие.

Президент РФС Александр Дюков рассказал о подробностях заключенного соглашения. "К 2024 году планируется увеличить вдвое количество девочек, вовлеченных в футбол, и сделать этот вид спорта более доступным для лиц с ограниченными возможностями, - заявил Дюков. - Мы собираемся вместе создать как минимум 80 детско-юношеских команд и более 25 мужских и женских футбольных и мини-футбольных команд для участия в краевых турнирах. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, а для девочек будут организованы бесплатные тренировки в городских пространствах".

Дюков отметил, что особое внимание будет уделяться развитию системы подготовки резерва. В крае уже есть два Детских футбольных центра, этот статус недавно получила еще одна спортивная школа - железногорская "Смена". Одна из ведущих краевых спортшкол получит статус "Региональный центр РФС", при котором будет открыт центр подготовки специалистов.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.