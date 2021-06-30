Бывший футболист "Зенита" Халк попал в ДТП

ТАСС, 30 июня. Нападающий бразильского клуба "Атлетико Минейро" Халк попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на бразильский портал Globo Esporte.

Отмечается, что автомобиль футболиста столкнулся с мотоциклом. В результате аварии никто не пострадал.

Халку 34 года, в составе "Атлетико Минейро" он выступает с февраля 2021 года. В текущем сезоне бразилец провел 25 матчей за клуб, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Форвард с 2012 по 2016 год выступал за санкт-петербургский "Зенит", в составе которого становился чемпионом России (2015), обладателем суперкубка (2015) и кубка (2016) страны. После ухода из "Зенита" бразилец играл за китайский клуб "Шанхай СИПГ".