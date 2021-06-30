Футболист Эль-Кабир покинул "Урал"

⚡ Полузащитник Отман Эль Кабир покидает ФК «Урал». Контракт с нашим клубом он подписал в феврале 2018 года. За 3,5 года Отман провёл 84 официальных матча и забил 15 голов. Благодарим Отмана за игру и за важные голы в составе «Урала». Желаем удачного продолжения карьеры! pic.twitter.com/fR3NafXOmn

"Я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку на протяжении трех с половиной лет. За это время были взлеты и падения, но я всегда буду помнить вас, ребята", - сказал Эль-Кабир в своем обращении к болельщикам.

Эль-Кабиру 29 лет, он выступал за "Урал" с января 2018 года. В сезоне-2020/21 нидерландец провел за клуб 15 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за шведские клубы "Энгельхольм", "Эскильстуна" и "Юргорден".