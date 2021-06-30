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Футбол в России

Футболист Эль-Кабир покинул "Урал"

Нидерландский полузащитник выступал за команду из Екатеринбурга с 2018 года

ТАСС, 30 июня. /ТАСС/. Полузащитник Отман Эль-Кабир покинул екатеринбургский футбольный клуб "Урал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку на протяжении трех с половиной лет. За это время были взлеты и падения, но я всегда буду помнить вас, ребята", - сказал Эль-Кабир в своем обращении к болельщикам.

Эль-Кабиру 29 лет, он выступал за "Урал" с января 2018 года. В сезоне-2020/21 нидерландец провел за клуб 15 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за шведские клубы "Энгельхольм", "Эскильстуна" и "Юргорден".

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