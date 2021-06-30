Павлюченкова в седьмой раз в карьере вышла во второй круг Уимблдона

ТАСС, 30 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила румынку Ану Богдан в первом круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 16-м номером. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой и черногоркой Данкой Ковинич.

Павлюченкова занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она является победительницей 12 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. На Уимблдоне Павлюченкова не проходила дальше четвертьфинала (2016), во второй круг она вышла в седьмой раз.

Богдан 28 лет, она располагается на 92-й строчке мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше третьего круга. Лучшим результатом теннисистки на Уимблдоне является выход во второй круг в 2017 году.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля, призовой фонд составляет более €40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% - на главных аренах, 75% - на остальных кортах, планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной заполняемости трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.