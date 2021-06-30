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Футбол в России

Черчесов попросил перенести тур РПЛ для подготовки сборной к матчу с хорватами

Шестой тур чемпионата России должен пройти с 27 по 29 августа, матч сборной с хорватами намечен на 1 сентября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Григорий Дукор/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) попросил перенести 6-й тур чемпионата страны с тем, чтобы у национальной команды было больше времени на подготовку к важному матчу отборочного турнира чемпионата мира с хорватами. Об этом ТАСС рассказал член техкома РФС Борис Игнатьев.

Шестой тур чемпионата России должен пройти с 27 по 29 августа, матч сборной с хорватами намечен на 1 сентября.

"Считаю, что тема переноса очень актуальная, - сказал Игнатьев. - "Зенит" в этом туре играет с ЦСКА, а игра сборной с хорватами состоится уже 1 сентября".

"Поэтому с такой просьбой техком будет обращаться и в клубы, и в Российский футбольный союз", - добавил он.

В отборочном турнире чемпионата мира российская и хорватская сборные имеют по шесть очков и занимают в группе первые два места.

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