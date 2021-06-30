Аслан Карацев проиграл в первом раунде Уимблдона

ТАСС, 30 июня. Российский теннисист Аслан Карацев уступил французу Жереми Шарди в первом круге Уимблдона. Матч закончился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Шарди.

Во втором раунде Шарди встретится с белорусом Ильей Ивашко (79-е место мирового рейтинга).

Карацеву 27 лет, он занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году.

34-летний Шарди занимает в рейтинге ATP 61-ю позицию. Главным достижением француза на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2013 году.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал серб Новак Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.