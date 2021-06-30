Боксер Тим Цзю проведет поединок со Спарком 7 июля

ТАСС, 30 июня. Австралийский боксер Тим Цзю, который должен был провести поединок с Майклом Зерафой, сразится с австралийцем Стивом Спарком. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Бой состоится 7 июля в австралийском Ньюкасле. На эту же дату был запланирован бой Цзю с Зерафой, однако из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, Зерафа и его команда приняли решение отказаться от боя.

На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. Он является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

Цзю занимает первое место в рейтинге Международной боксерской организации (WBO) в среднем весе и имеет право на бой с чемпионом мира аргентинцем Брайаном Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Спарку 24 года. В 13 боях австралиец одержал 12 побед и потерпел одно поражение.