Йоахим Лёв заявил, что не заинтересован в работе главным тренером сборной Нидерландов

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Йоахим Лёв не планирует становиться главным тренером сборной Нидерландов после своего ухода из сборной Германии по футболу. Слова немецкого специалиста приводит в среду агентство DPA.

"Нет, в этом я в данный момент абсолютно не заинтересован, - сказал Лёв, отвечая на вопрос о желании поработать со сборной Нидерландов после того, как Франк де Бур покинул должность главного тренера национальной команды. - У голландцев есть много отличных тренеров, которые хорошо знакомы с футболом". Сборная Нидерландов, по его словам, в последнее время очень хорошо развивалась, но, к сожалению, слишком рано покинула чемпионат Европы.

Ранее Лёв неоднократно подчеркивал, что хочет сделать длительный перерыв после 15 лет работы со сборной Германии.

29 июня пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов сообщила о том, что Франк де Бур покинул должность главного тренера национальной команды. 27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. Нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным турниром для сборной Нидерландов с 2014 года.

Перед чемпионатом Европы Лёв заявил, что покинет пост главного тренера национальной команды после турнира. Его сменит бывший наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик, за два года выигравший с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии, а также клубный чемпионат мира. Лёву 61 год, он возглавил сборную Германии в 2006 году и привел команду к победе на чемпионате мира (2014), серебряным (2008) и бронзовым наградам Евро (2012, 2016) и мирового первенства (2010). На текущем чемпионате Европы сборная Германии проиграла команде Англии в 1/8 финала со счетом 0:2.