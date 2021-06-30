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Футбол в России

Кирилл Клейменов вошел в совет директоров "Спартака"

В совете Клейменов отвечать за повышение операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями
Кирилл Клейменов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Кирилл Клейменов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Заместитель генерального директора, директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вошел в состав совета директоров футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клейменов будет отвечать за повышение операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

"Я с радостью принял предложение акционеров "Спартака" стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба - это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере", - сказал Клейменов.

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