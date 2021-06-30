Путин: сборная России на Олимпиаде в Токио должна соблюдать все медицинские требования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил спортивную делегацию страны строго соблюдать все медицинские требования на Олимпиаде в Токио. Он также дал поручение правительству по минимизации рисков для атлетов из-за пандемии коронавируса.

"Мы, безусловно, переживаем, волнуемся за вас. И прошу всех без исключения членов российской делегации неукоснительно выполнять медицинские требования оргкомитета Игр", - обратился в среду глава государства к спортсменам на встрече со сборной перед летней Олимпиадой.

Президент поручил правительству, Федеральному медико-биологическому агентству, Национальному олимпийскому комитету "сделать все, чтобы минимизировать риски, связанные с эпидемией и на заключительном этапе подготовки спортсменов, и в ходе самих соревнований в Японии".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.