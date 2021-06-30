Ромашина заявила, что санкции WADA не отнимут у российских олимпийцев любовь к стране

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Отнять у российских спортсменов любовь и преданность своей стране невозможно. Об этом в среду на встрече олимпийской команды с президентом России заявила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.

Встреча состоялась в преддверии старта Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на Играх будут выступать без государственных символов, в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР).

"В нашей команде представлено более 35 различных видов спорта. Мы единая команда, и когда мы едины, то непобедимы. Да, так сложилось, что нам придется выступать без российского триколора, без российского гимна, который мы могли бы громко и дружно петь. Но самое главное, что наши российские болельщики и болельщики со всего мира знают, какую страну мы представляем. А самое главное - преданность и любовь к нашей стране находится у нас внутри, и этого у нас точно никто никогда не отнимет", - сказала Ромашина.

Проведение Игр в Токио было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. "Каждый из сидящих в этом зале запомнит эти Олимпийские игры надолго, потому что вместо привычных четырех лет мы готовимся пять. Некоторые спортсмены сошли с пути, но большинство - продолжают путь к своей мечте", - сказала олимпийская чемпионка.

"Говоря о спортсменах, мы не можем забывать и должны сказать о наших наставниках - наших тренерах, которые продолжают с нами этот путь и вкладывают в нас физические и эмоциональные силы. Зачастую они остаются в тени своих воспитанников. Несмотря на продолжающиеся во всем мире ограничения, нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпийским играм. Тут стоит отметить Федеральное медико-биологическое агентство, благодаря которому мы в достаточной степени чувствуем себя защищенными", - подчеркнула она.