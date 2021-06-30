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Мировой хоккей

Все кандидаты на пост президента Международной федерации хоккея станут известны 2 июля

В среду завершается регистрация кандидатов на этот пост

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полный список кандидатов для участия в выборах на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF) будет опубликован в пятницу, 2 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Регистрация кандидатов на пост президента завершается 30 июня. IIHF должна утвердить их до 15 июля. Ранее о выдвижении кандидатур объявили члены совета IIHF немец Франц Райндль и чех Петр Бржиза.

Нынешним президентом IIHF является Рене Фазель. 71-летний швейцарец заявил, что сложит свои полномочия после полугодового конгресса организации, который пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге и на котором состоятся выборы нового президента IIHF.

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