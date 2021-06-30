Гандболистка ЦСКА Екатерина Ильина признана самым ценным игроком сезона в Суперлиге

ТАСС, 30 июня. Разыгрывающая гандбольного ЦСКА Екатерина Ильина признана самым ценным игроком Суперлиги сезона-2020/21. Об этом сообщает Федерация гандбола России.

Выбор был сделан на основе голосования тренеров участвовавших в чемпионате России команд, мнения спортивных журналистов и итогов интернет-опроса болельщиков.

"Такое признание очень приятно, но любой индивидуальный титул - это всего лишь дополнение к успехам команды, - сказала Ильина. - Так что в первую очередь благодарю моих партнеров по ЦСКА, этот приз - наше общее достижение. И спасибо болельщикам, тренерам и журналистам, которые голосовали за меня".

Ильина внесла весомый вклад в победу ЦСКА в чемпионате России. В финале она стала самым результативным игроком команды, забросив "Ростов-Дону" по семь мячей в обеих встречах.

В настоящее время Ильина в составе сборной России продолжает подготовку к Олимпийским играм.

Пять прошлых сезонов самыми ценными игроками чемпионата России признавались Анна Вяхирева (дважды) и Дарья Дмитриева (трижды). В этом раз они попали в финальную тройку.