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Бокс

Российский боксер Гассиев 22 июля проведет поединок в Москве

Бывший чемпион мира встретится с Эрканом Тепером из Германии

ТАСС, 30 июня. Россиянин Мурат Гассиев 22 июля проведет поединок против германского боксера Эркана Тепера. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет в Москве на волейбольной арене "Динамо" и будет приурочен к празднованию Международного дня бокса.

27-летний Гассиев является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) в первом тяжелом весе, на его счету 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. В послужном списке 39-летнего Тепера 21 победа (13 нокаутом) и три поражения.

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