Тадей Погачар стал победителем пятого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 30 июня. Словенец Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, стал победителем пятого этапа шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Этап прошел в формате гонки с раздельным стартом, дистанция которой составила 27,2 км. Погачар преодолел ее за 32 минуты. Вторым финишировал швейцарец Штефан Кюн (+0.19) из команды Groupama - FDJ, третьим стал датчанин Йонас Вингегор (+0.27) из Jumbo-Visma.

Российские велогонщики не принимают участие в многодневке. Шестой этап протяженностью 160,6 км пройдет 1 июля.

После пяти этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул (16:51.41) из Alpecin-Fenix ("Альпецин-Феникс"), вторым идет Погачар (+0.08), третьим - бельгиец Ваут ван Арт (+0.30), выступающий за Jumbo-Visma.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.