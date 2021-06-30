Чемпионка мира в беге на 400 метров Эйд Насер дисквалифицирована на два года

ТАСС, 30 июня. Чемпионка мира по легкой атлетике Сальва Эйд Насер из Бахрейна дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Срок двухлетней дисквалификации отсчитывается с 30 июня 2021 года.

В июне прошлого года Эйд Насер была временно дисквалифицирована решением независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU). Бегунью обвинили в недоступности для антидопингового тестирования, что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства.

Насер стала чемпионкой мира в беге на 400 м на прошедшем в 2019 году мировом первенстве в катарской Дохе, где она установила рекорд Азии (48,14). Также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира - 2017, две золотые и одна серебряная награда Азиатских игр.