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Допинг в спорте

Чемпионка мира в беге на 400 метров Эйд Насер дисквалифицирована на два года

Спортсменку обвинили в недоступности для антидопингового тестирования

ТАСС, 30 июня. Чемпионка мира по легкой атлетике Сальва Эйд Насер из Бахрейна дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Срок двухлетней дисквалификации отсчитывается с 30 июня 2021 года.

В июне прошлого года Эйд Насер была временно дисквалифицирована решением независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU). Бегунью обвинили в недоступности для антидопингового тестирования, что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства.

Насер стала чемпионкой мира в беге на 400 м на прошедшем в 2019 году мировом первенстве в катарской Дохе, где она установила рекорд Азии (48,14). Также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира - 2017, две золотые и одна серебряная награда Азиатских игр.

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