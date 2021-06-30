Александрова не смогла выйти в третий круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 19-летней колумбийки. Россиянка имела 32-й номер посева. В следующем круге Осорио-Серрано встретится с посеянной под вторым номером белоруской Ариной Соболенко.

Александровой 26 лет, она располагается на 36-й строчке мирового рейтинга и является обладательницей одного титула под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

Осорио-Серрано занимает 94-е место рейтинга WTA и также имеет в активе один титул под эгидой организации. Она впервые играет в основной сетке Уимблдона.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.