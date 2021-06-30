Самсонова вышла в третий круг Уимблдона

ТАСС, 30 июня. Российская теннисистка Людмила Самсонова победила Джессику Пегулу из США в матче второго круга Уимблдона.

22-летняя россиянка победила со счетом 6:4, 3:6, 6:3. В следующем раунде она встретится с победительницей матча между американками Кристи Ан (117-е место мирового рейтинга) и Слоан Стивенс (73).

Самсонова занимает 65-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в июне она выиграла свой первый титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Она впервые принимает участие в основной сетке Уимблдона.

Пегуле 27 лет, она занимает 26-е место мирового рейтинга и также имеет в активе один титул WTA. На Открытом чемпионате Австралии текущего сезона она дошла до четвертьфинала, что стало ее высшим достижением на турнирах Большого шлема.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.