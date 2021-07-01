Ралли "Шелковый путь" стартует в Омске

ОМСК, 1 июля. /ТАСС/. Международный ралли-рейд "Шелковый путь" стартует 1 июля в Омске. В этот день в центре города пройдет торжественная церемония начала соревнования, спортивный старт назначен на утро пятницы.

В течение десяти следующих дней гонщикам предстоит пересечь Сибирь, добраться до Монголии и, пройдя через пустыню Гоби, завершить 11 июля заезд в Улан-Баторе. Российский этап проложен по территории четырех субъектов: Омской и Новосибирской областей, Алтайского края, Республики Алтай.

Общая протяженность гонки составляет 5 250 км, больше половины дистанции (2 850 км) - спецучастки с сочетанием технически сложных трасс и разнообразных ландшафтов в семи природных зонах. Традиционно в ралли соревнуются в трех категориях - внедорожники, грузовики и мотоциклы. На старт этого года выйдет 91 экипаж из 32 стран.

В этом году в ралли примут участие сорок семь экипажей на внедорожниках, почти 30 из них будут выступать на облегченных мотовездеходах.

На старте гонки ожидают победителя марафона 2018 года - саудовского спортсмена Язида Аль-Раджи, который выступит на внедорожнике Toyota Hilux за команду Overdrive Racing. Соревноваться с ним на внедорожниках Mini будут российские гонщики Владимир Васильев (команда VRT) и Денис Кротов (команда MSK Rally Team), а также пилот из Чехии Мирослав Заплетал, казахстанский спортсмен Андрей Чередников (оба поедут на Ford F150 Evo за команду Offroad Kazakhstan) и француз Жером Пелише за рулем своего багги Optimus MD команды Raid Lynx.

В категории SSV Российскую Федерацию будут представлять сразу шесть участников: Павел Лебедев, Павел Сильнов, Армен Пузян, а также двукратная победительница гонки в зачете Т3 Мария Опарина, сменившая мотоцикл на багги Анастасия Нифонтова и Татьяна Сычёва. На старт ралли "Шелковый путь" в зачете Open также выйдут Бямбасурен Бат-Ундрал (Монголия) и Магдалена Заяц (Польша).

"Камаз", "МАЗ" и другие мировые звезды

В начале июня российская команда "Камаз-мастер" - действующий чемпион рейда в классе грузовиков - объявила составы экипажей на "Шелковой путь". В этом году семь машин команды поедут под управлением Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова, Сергея Куприянова и Богдана Каримова.

Противостоять в грузовом зачете им будут пилоты белорусской команды "МАЗ" Сергей Вязович, Алексей Вишневский и Виталий Мурылёв на новейших грузовиках капотной компоновки, а также участники мировых ралли Мартин ван ден Бринк и его сын Митчелл на Renault и Volvo. В общей сложности зачет грузовиков будет представлен семнадцатью экипажами.

Мото- и квадроциклы

Во второй раз с момента ввода этой категории в ралли примут участие гонщики на мото- и квадроциклах. В общей сложности на старт "Шелкового пути" выйдут двадцать пять мотогонщиков.

Победитель ралли 2019 года британец Сэм Сандерленд будет вновь защищать цвета заводской команды Red Bull вместе с австрийцем Матиасом Уокером. За команду Rockstar Husqvarna выступят аргентинец Лучиано Банавидес и американец Скайлер Хоу. Австралиец Дэниел Сандерс представит Gasgas Factory Racing. Росс Бренч из Ботсваны и американец Эндрю Шорт присоединятся к французу Адриену ван Беверену в рядах команды Monster Yamaha. Коллектив Hero Motorsports возлагает свои надежды на трио, состоящее из португальского гонщика Хоакима Родригеса, аргентинца Франко Каими и немца Себастьяна Бюлера.

Кроме того, в этом году впервые пройдет зачет G-Moto Challenge для мотоциклистов без поддержки технического персонала. Заявки на участие подали семь гонщиков, среди которых единственная мотогонщица Анастасия Ленёва, представляющая Белоруссию.

Изначально организаторы планировали ввести зачет Historique Adventure, в котором участники смогли бы продемонстрировать и испытать на прочность технику, выпущенную в прошлом столетии и когда-либо принимавшую участие в ралли-рейдах. Однако категория не набрала требуемых 15 заявок и от нее в этом году пришлось отказаться.

В категории спортсменов на квадроциклах вновь состоится дуэль между поляком Рафалом Соником и россиянином Александром Максимовым, оба будут выступать на Yamaha Raptor 700.

Маршрут и меры безопасности

Гонка проводится с 2009 года с перерывами в 2014 и 2015 году. Также в 2020 году ралли отменили из-за пандемии, однако этим летом она возобновляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, включая обязательное обследование участников соревнований и всех причастных к их организации на коронавирус.

Как заявил руководитель "Шелкового пути", семикратный победитель ралли "Дакар", руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин, оргкомитет "ответственно относится к здоровью каждого члена каравана ралли "Шелковый путь". Поэтому в дирекцию проекта пригласили главного врача Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Дениса Проценко.

Также оргкомитет ралли-рейда совместно с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китая принял решение исключить азиатскую страну из маршрута марафона в 2021 году. Однако в заездах принимают участие китайские компании и команды. Кроме того, Федерация авто- и мотоспорта Китая в 2021 году остается генеральным партнером гонки наряду с ПАО "Газпром".

Таким образом, в этом году ралли-рейд пройдет только по территории России и Монголии. "Шелковый путь" - единственный ралли-марафон сезона, который является этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам и этапом чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по внедорожным ралли.