"Финикс" впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Финикса" Крис Пол, набравший 41 очко. Дабл-даблы оформили его одноклубник Дэандре Эйтон (16 очков + 17 подборов) и атакующий защитник "Клипперс" Пол Джордж (21 очко + 10 подборов).

ТАСС, 1 июля. "Финикс" на выезде со счетом 130:103 обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Финикс" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые за 28 лет вышел в финал плей-офф. В сезоне-1992/93 команда в решающей серии проиграла "Чикаго" (2-4).

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции и впервые за 11 лет вышел в плей-офф, "Клипперс" стали четвертыми. В первом раунде "Финикс" обыграл действующего чемпиона "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2 в серии), во втором - "Денвер" (4-0).

В финале плей-офф "Финикс" встретится с победителем пары "Атланта" - "Милуоки" (2-2).