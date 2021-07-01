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Футбол в Испании

СМИ: три испанских клуба заинтересованы в трансфере футболиста ЦСКА Гайча

Интерес проявляют "Сельта", "Гранада" и "Райо Вальекано"

ТАСС, 1 июля. Испанские футбольные клубы "Сельта", "Гранада" и "Райо Вальекано" проявляют интерес к нападающему российского ЦСКА Адольфу Гайчу. Об этом сообщает газета As.

Контракт аргентинца с московским клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость 22-летнего футболиста составляет €8 млн.

В январе Гайч на правах аренды перешел в итальянский "Беневенто", за который провел 15 матчей и забил два гола. Руководство итальянской команды приняло решение не оформлять полноценный трансфер аргентинца после завершения арендного соглашения.

Ранее издание Frenesi Azulgrana сообщило, что интерес к Гайчу проявляет аргентинский "Бока Хуниорс".

Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году. Всего в составе российской команды форвард провел 18 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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