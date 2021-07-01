Бывший тренер "Тоттенхэма" Реднапп высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

ТАСС, 1 июля. Лимит на легионеров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) должен быть ужесточен с восьми до четырех иностранных игроков в заявке. Такое мнение высказал бывший главный тренер английского "Тоттенхэма" Гарри Реднапп, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол, развивайте молодежь, - сказал Реднапп. - У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы, Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени".

На данный момент в клубах РПЛ разрешено иметь не более восьми иностранных игроков в заявке на сезон при 17 российских футболистах. "Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта. Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются", - заключил специалист.

На текущем чемпионате Европы сборная России заняла четвертое место в группе В и не сумела выйти в плей-офф.