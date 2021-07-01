Ралли "Шелковый путь" будет проходить как минимум до 2025 года

ОМСК, 1 июля. /ТАСС/. Международный ралли-рейд "Шелковый путь" будет ежегодно проходить как минимум до 2025 года. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной старту "Шелкового пути - 2021", пилот команды "Камаз-мастер" и представитель генерального спонсора соревнований "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Есть договоренность о том, что мы продлеваем наше сотрудничество по крайней мере до 2025 года, а это значит, что все мы можем готовиться к новым приключениям", - заявил он.

Руководитель проекта "Шелковый путь" Владимир Чагин рассказал ТАСС, что местом проведения будущих гонок может стать любая точка мира. "Наши партнеры не ограничивают нас в выборе направления [гонки в последующие годы], поэтому мы рассматриваем все варианты, будем рады покорять и другие континенты", - сказал он.

По его словам, на выбор стран, в которых пройдут заезды, повлияет и приглашение властей государств, и мнение партнеров гонок. "Самое главное - чтобы были интересные рельефы и ландшафты", - добавил Чагин.

Он пояснил, что одним из принципов "Шелкового пути" является разработка каждый год новых маршрутов. "В этом году все участники и зрители увидят новые регионы, новые ландшафты России и Западной Монголии", - отметил руководитель ралли-рейда.

Ралли проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Российская команда "Камаз-мастер" является действующим чемпионом ралли в классе грузовиков. В 2021 году соревнования проходят с 1 по 11 июля по территории Сибири начиная с Омска через пустыню Гоби до монгольской столицы Улан-Батора.