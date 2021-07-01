Поздняков: российские атлеты положительно отзываются об экипировке для участия в Играх

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Члены олимпийской сборной России положительно отзываются об экипировке для участия в Играх в Токио. Об этом на открытии экипировочного центра рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Сегодня у нас очень праздничное, знаковое событие - открываем наш официальный экипировочный центр, - сказал Поздняков. - Уже получаю первые отзывы от наших спортсменов, членов олимпийской команды, все отзывы положительные с точки зрения качества и удобства. Некоторые элементы экипировки пользуются заслуженным интересом и уважением. Думаю, использование этой экипировки нашими спортсменами не ограничится только Олимпийскими играми".