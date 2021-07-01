{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Поздняков: российские атлеты положительно отзываются об экипировке для участия в Играх

Глава Олимпийского комитета России считает, что эту экипировку спортсмены будут использовать и после Олимпиады в Токио
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Члены олимпийской сборной России положительно отзываются об экипировке для участия в Играх в Токио. Об этом на открытии экипировочного центра рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Сегодня у нас очень праздничное, знаковое событие - открываем наш официальный экипировочный центр, - сказал Поздняков. - Уже получаю первые отзывы от наших спортсменов, членов олимпийской команды, все отзывы положительные с точки зрения качества и удобства. Некоторые элементы экипировки пользуются заслуженным интересом и уважением. Думаю, использование этой экипировки нашими спортсменами не ограничится только Олимпийскими играми".

© Гавриил Григоров/ТАСС

"Я уже прошел более десяти Игр в разных ипостасях, эти - самые массовые по количеству экипировки", - добавил глава ОКР.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
Олимпиада в Токио
Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа
Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио
Читать полностью