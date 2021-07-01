Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию определился с составом на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

В дуэте Россию будут представлять Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, в группе помимо них выступят Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина и Мария Шурочкина, Вероника Калинина будет запасной.

Всего будет разыграно два комплекта наград - в дуэте и в группе. Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, Колесниченко выигрывала золото Игр один раз.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.