Определены победители конкурса проекта "Спорт на селе"

ТАСС, 1 июля. Победителями конкурса среди гражданских активистов проекта "Спорт на селе" в 2021 году стали 20 команд. Об этом сообщается на официальном сайте Минспорта России.

Конкурс стартовал в конце апреля и проводился для выявления лидеров среди молодежи, которые обеспечат создание и функционирование физкультурно-спортивных клубов на сельских территориях. Среди 97 команд из 48 регионов эксперты отобрали 20 лучших. Победители конкурса получат возможность пройти курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в сельской местности" на безвозмездной основе. Также победителям бесплатно предоставят комплекты спортивного инвентаря, оборудования, сувенирной, методической и полиграфической продукции.

В этом году проект "Спорт на селе" стал одним из победителей конкурса Минспорта на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" и в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Конкурс проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года.

Проект "Спорт на селе" направлен на развитие сети физкультурно-спортивных клубов на сельских территориях. Работа по их созданию будет организована в 43 субъектах Российской Федерации. Основной задачей является создание комфортных условий для занятий спортом и привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом сельских жителей.

"Спорт - норма жизни" является одним из пяти федеральных проектов нацпроекта "Демография", который начал реализовываться в 2019 году. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.